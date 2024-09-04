В Подмосковье задержали шестерых подозреваемых в похищении бизнесмена

В Московской области сотрудники МВД задержали шестерых подозреваемых, которые 20 августа похитили и силой удерживали предпринимателя. Пострадавшего позже нашли в дачном домике и освободили, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Преступление было совершено 20 августа в деревне Грибки городского округа Мытищи. Неизвестные схватили предпринимателя, против его воли посадили в минивэн и скрылись», - написала Волк в своем Telegram.

После злоумышленники пересели в другую машину и увезли потерпевшего в Солнечногорский городской округ. Трое подозреваемых были задержаны в садоводческом товариществе, пишет «360». Остальных обнаружили спустя время в Химках.

Правоохранители изъяли телефон и автомобиль, на котором передвигались похитители, было возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Расследование продолжается, уточнила представитель МВД.