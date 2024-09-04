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В Подмосковье задержали шестерых подозреваемых в похищении бизнесмена

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения человека, расследование продолжается.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 12:25:08
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

В Московской области сотрудники МВД задержали шестерых подозреваемых, которые 20 августа похитили и силой удерживали предпринимателя. Пострадавшего позже нашли в дачном домике и освободили, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Преступление было совершено 20 августа в деревне Грибки городского округа Мытищи. Неизвестные схватили предпринимателя, против его воли посадили в минивэн и скрылись», - написала Волк в своем Telegram.

После злоумышленники пересели в другую машину и увезли потерпевшего в Солнечногорский городской округ. Трое подозреваемых были задержаны в садоводческом товариществе, пишет «360». Остальных обнаружили спустя время в Химках.

Правоохранители изъяли телефон и автомобиль, на котором передвигались похитители, было возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Расследование продолжается, уточнила представитель МВД.

#Подмосковье #Ирина Волк #Уголовное дело #похищение #Химки #МВД России
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