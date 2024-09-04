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Уничтожение бронемашины Humvee в Харьковской области попало на видео

Бронеавтомобиль ВСУ американского производства уничтожили с помощью двух беспилотников.
2024-09-04 10:20:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.

Движущийся бронеавтомобиль засекли разведчики, они передали координаты боевиков военнослужащим группировки войск «Запад». Было принято решение уничтожить Humvee с помощью беспилотника.

После сброса первого боеприпаса с БПЛА бронеавтомобиль был обездвижен. Добил технику националистов ударный FPV-дрон.

На кадрах с камеры беспилотника видно, что на месте попадания снаряда произошел взрыв и начался сильный пожар.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #беспилотник #ВСУ #Humvee #харьковское направление #FPV-дрон
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