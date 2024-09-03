FPV-дрон ВСУ атаковал храм Святителя Николая в Белгородской области

Боевики киевского режима атаковали при помощи FPV-дрона храм Святителя Николая в селе Гузское Белгородской области. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате преступных действий боевиков загорелся купол храма. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Кроме того, еще один дрон атаковал социальный объект, повредив его кровлю.

В Шебекино вражеские беспилотники ударили по одному из коммерческих предприятий. Еще один дрон взорвался у жилого дома. У него повреждена кровля, выбиты стекла. В селе Ржевка националисты ударили по территории предприятия - повреждения получили два автомобиля, еще один полностью уничтожен огнем.

Как отметил Гладков, все оперативные службы находятся на местах. Информация о последствиях очередной террористической атаки киевского режима уточняется.