«Гиацинт» уничтожил пункт управления дронов ВСУ на Херсонском направлении

Расчет 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил временный пункт управления БПЛА противника на Херсонском направлении.

Сначала средствами оптической разведки было обнаружено место предполагаемого запуска вражеских беспилотников на правом берегу Днепра.

В выявленный район вылетел дрон разведчиков группировки войск «Днепр». После чего, артиллеристам были переданы точные координаты временного пункта управления БПЛА противника, размещенного в заброшенном здании.

«Наша артсистема позволяет бить глубоко в тыл противника. Работы достаточно – артиллерия работает активно», – рассказал старший офицер батареи с позывным «Лис».

Для противодействия дронам противника артиллеристы работают совместно с подразделениями ПВО.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.