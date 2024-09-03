МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Гиацинт» уничтожил пункт управления дронов ВСУ на Херсонском направлении

Для противодействия дронам противника артиллеристы работают совместно с подразделениями ПВО.
2024-09-03 06:05:24
© Фото: Минобороны России

Расчет 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил временный пункт управления БПЛА противника на Херсонском направлении.

Сначала средствами оптической разведки было обнаружено место предполагаемого запуска вражеских беспилотников на правом берегу Днепра.

В выявленный район вылетел дрон разведчиков группировки войск «Днепр». После чего, артиллеристам были переданы точные координаты временного пункта управления БПЛА противника, размещенного в заброшенном здании.

«Наша артсистема позволяет бить глубоко в тыл противника. Работы достаточно – артиллерия работает активно», – рассказал старший офицер батареи с позывным «Лис».

Для противодействия дронам противника артиллеристы работают совместно с подразделениями ПВО.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#дрон #спецоперация #Днепр #пункт управления #Гиацинт-Б #Херсонское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 