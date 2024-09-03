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Тульские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на Северском направлении

Противник бежал, бросив убитых и раненых. Новые занятые позиции передали российским подразделениям закрепления.
2024-09-03 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на Северском направлении СВО. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Разведка с воздуха обнаружила сеть опорных пунктов, огневые средства украинских боевиков и систему их обороны в лесопосадке. Огнем артиллерии и авиации были подавлены огневые позиции противника. После этого десантники с нескольких направлений выдвинулись к позициям ВСУ на машинах БМД-2.

Спешившись с боевых машин Тульская «крылатая пехота» пошла на штурм опорного пункта противника. Их с воздуха сопровождали операторы БПЛА - таким образом, командиры управляли боем. Штурмовики использовали весь арсенал стрелкового вооружения. Противник бежал, бросив убитых и раненых. Новые занятые позиции передали подразделениям закрепления.

Ранее на Северском направлении также был уничтожен опорный пункт расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #ВСУ #Опорный пункт #Тульские десантники #штурмовая группа
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