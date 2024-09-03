Морпехи рассказали о засаде для колонны ВСУ в Курской области



«Пошел просто в лоб по дорогам, думая, что нас здесь нет. Что здесь нет никакой обороны», - рассказывает заместитель командира батальона с позывным «Марик».

Киевских боевиков встретили выстрелами из всех стволов. Грохот, свист, удары из укрытий. Враг опешил, не ожидал такого отпора, говорят бойцы. Колонну противника разгромили военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, зажав ее в тиски.

«Оказалось, что мы хитрее, умнее. Выставили грамотно огневые засады, и противник нарвался на них», - говорит военнослужащий.

Бой был недолгим. Для врага все закончилось очень быстро. На дороге и обочинах -искореженная, прошитая выстрелами и осколками, обгоревшая вражеская техника. По повреждениям на корпусе этого украинского бронетранспортера «Козак» можно представить, под какой плотный и интенсивный огонь попал отряд ВСУ. Боевики поняли, что оказались в ловушке, попробовали обойти наши поздравления с тыла, но вновь просчитались. Морпехи действовали четко и слаженно.

«Каждый знал, что ему делать. Гранатометчик знал, куда ему и как стрелять. Стрелок знал, во что ему стрелять. Пулемет держал постоянно огонь прикрытия. Подавляющий огонь для того, чтобы противник не смог куда-либо скрыться», - рассказал «Марик».

Подъезжая ближе к населенным пунктам курского приграничья, можно увидеть, что для обстрелов жилых домов и гражданских машин враг не жалел снарядов и патронов. Боевики стреляли целенаправленно. Людей из этих сел и деревень уже эвакуировали.

«Машина абсолютно гражданская, никто не использовал. Как она у людей стояла. То есть, можете увидеть, по всем первичным признакам, что автомобилем военные не пользовались. Полностью гражданский автомобиль, который просто-напросто был расстрелян», - показывают бойцы.

Наши штурмовики ночью и днем ищут и ликвидируют группы вражеских диверсантов. От дронов, в том числе и ударных, российских бойцов прикрывает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Зенитчики никогда долго не задерживаются на одном месте. Патрулируют район, постоянно перемещаясь с места на место. Работы для «Панциря» здесь еще достаточно.

Наши штурмовики идут вперед, и поддержку им оказывают расчеты артиллерии. Командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Ямал» рассказывает о недавно пораженных целях и задачах на своем рубеже.

«Мы жжем технику. Если движется колонна, нам приходит цель - мы препятствуем тому, чтобы она продвигалась дальше. Также на нашем счету есть две гаубицы Д-30. То есть, мы занимаемся контрбатарейной борьбой», - говорит он.

Как только артиллеристы нанесли удар по противнику, расчет тут же спускается в укрытия. Сверху установлены ящики с землей. Бойцы говорят, что здесь можно даже держать круговую оборону, если вдруг неожиданно появится ДРГ противника.

Воздушная разведка сообщает: артиллеристы ударили без промаха. 152-миллиметровые снаряды легли точно по скоплению пехоты врага.