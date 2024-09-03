Бой на подступах к Гродовке. Сибиряки, бойцы группировки войск «Центр» заходят с левого фланга. Отсюда совсем немного до Покровска. Гродовка - на пути.

«Мы обеспечивали подход основных сил с северной стороны Гродовки. Опорные пункты в лесополосе стали нам препятствием», - рассказывает старший разведчик с позывным «Кука».

В ходе операции продвижения бойцы обнаружили укрепрайон.

«Нам его обойти никак нельзя было. Командованием было принято решение либо его уничтожить, либо взять», - рассказал стрелок-гранатометчик с позывным «Бык».

Гродовка находится северо-западнее Авдеевки. Это, можно сказать, северный фланг широкого плацдарма наступления группировки войск «Центр». Взятые за короткие срок населенные пункты, среди которых Желанное, Камышевка, Скучное, приближают наши войска к агломерации городов на западных окраинах Донецкой Народной Республики. Это Мирноград - от Гродовки до него около 8 км - и Покровск, до него чуть больше 14.

Пока штурмовики Сибирского мотострелкового соединения группировки «Центр» давят противника с левого фланга, основные силы уже входят в Гродовку. Вот над одним из зданий уже реет флаг нашего подразделения. В ходе того продвижения российским бойцам мешали два миномета противника, расчеты которых затаились в лесопосадке. Но разведчики их обнаружили, ликвидировали а дальше...

«Так как меня обучили работать с 82-м минометом, я оттянул миномет поближе к себе и начал сразу работать, против противника применять», - рассказал командир расчета минометной батареи с позывным «Стрелок».

Когда огневые точки противника уже подавлены, в бой врываются танки. До огневой позиции им пришлось пройти непростой путь. Вот по одному прилетает сразу несколько снарядов, но он как ни в чем ни бывало продолжает движение.

Кроме минометов, боевики побросали на своих позициях гранатомет натовского производства и целая россыпь шевронов.

Еще несколько дней назад наши бойцы находились на выполнении боевой задачи. Сейчас относительно недалеко от передовой командир дивизии вручает им заслуженные награды.

Это уже бойцы другого подразделения - Уральского мотострелкового полка танковой дивизии группировки войск «Центр». Командир дивизии гвардии полковник Александр Нилов вручает девять Орденов мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших». Именно эти бойцы освободили Желанное, Новожеланное, Камышевку на Авдеевском направлении.

Один из награжденных, командир взвода с позывным «Храм», рассказал, что выбить противника из поселка удавалось за 10-12 часов непрерывного боя.

Уральский мотострелковый полк танковой дивизии поздравил министр обороны Андрей Белоусов, отметив героизм бойцов. Вот результат их работы где-то на подступах к Камышевке. Присланные на помощь террористическому режиму обшитые до неузнаваемости броней американские Abrams, Bradley теперь уже ВСУ ничем не помогут. Будут ржаветь в степях Донбасса.