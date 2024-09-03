СК возбудил дела против инспекторов миграционных подразделений Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о мошенничестве в отношении троих инспекторов миграционных подразделений Москвы. Об этом сообщили в столичном СК.

«Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Сотрудники миграционной службы пригрозили иностранным гражданам сокращением срока их пребывания на территории Российской Федерации, несмотря на то что они не обладают подобными полномочиями. После чего с целью личного обогащения получили более 80 тысяч рублей от иностранцев.

Уточняется, что причастность задержанных к мошенничеству подтвердили изъятые документы. Следственные действия продолжаются, следующим этапом станет выдвижение обвинений.