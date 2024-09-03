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Жителей Московского региона предупредили о скорых заморозках

По прогнозам, температура может опуститься до +1-4 градусов на севере и востоке региона.
Владимир Рубанов 2024-09-03 17:05:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Первые заморозки ожидаются на севере и востоке Московского региона в четверг ночью и продолжатся до субботы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Четверг станет самым холодным днем недели с дневной температурой +21-23 градуса в центре мегаполиса и +19-24 градуса ожидается по области», - сообщил специалист.

Он также отметил, что самая холодная температура придется на ночь с четверга на пятницу и с пятницы на субботу. По его словам, термометры могут показать в Москве +7-9 градусов, а в Подмосковье - +5-10. В некоторых районах на севере и востоке температура может опуститься аж до 1-4 градусов. 

Леус также добавил, что после температура будет постепенно повышаться - в воскресенье и понедельник днем в Москве ожидается +23-28 градусов. При этом по ночам будет +7-12 градусов, а местами +2-5 градусов. 

Синоптик напомнил, что в столице средняя дата первых осенних заморозков в XXI веке приходится на 11 октября, а самые ранние морозцы наблюдались 19 сентября.

#Москва #в стране и мире #Московская область #похолодание #Михаил Леус #Заморозки #температура воздуха
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