Минюст отменит правовые акты, действовавшие до 12 декабря 1991 года

Все формально действующие законы СССР и РСФСР будут отменены приказом Минюста, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. Это касается нормативно-правовых актов органов юстиции, принятых до 12 декабря 1991 года.

Останутся в силе советские акты, которые были приняты органами юстиции совместно с другими ведомствами, и документы, в которых есть сведения для служебного пользования и составляющие государственную тайну.

Дата 12 декабря 1991 года выбрана потому, что в этот день было ратифицировано соглашение о создании СНГ, объяснил Чуйченко. Этот опыт Минюста по «расчистке» правового массива может стать образцом для других ведомств, сказал министр.

Глава Минюста сказал, что систематизация законодательства обеспечивает здоровье всей правовой системы. Министерство ведет работу по созданию на своих электронных ресурсах реестра правовых актов органов юстиции в актуальных редакциях. Он должен быть готов до конца года.