Народный фронт передаст 50 пикапов новым регионам и приграничью

Представители общественного движения «Здоровое Отечество» передали в благотворительный фонд «Все для Победы!» 50 пикапов высокой проходимости. Они будут направлены Народным фронтом в новые регионы и приграничье для помощи мирным жителям и работы в ПВР.

«Отдельная и очень значимая задача гуманитарной миссии - надежное обеспечение продовольствием, гуманитарной помощью, строительными материалами, которые поступают в новые субъекты страны. Поэтому сегодня мы решили ключевую задачу - обеспечили территории надежным транспортом», - отметил вице-председатель движения «Здоровое Отечество», двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

У машин мощная рамная конструкция, способная выдерживать значительные нагрузки, полный привод с понижающей передачей, высокая грузоподъемность - то, что означает простоту эксплуатации и мобильность в условиях бездорожья. Кузов такого автомобиля можно использовать для перевозки гуманитарных грузов, а также для нужд мирных жителей.

«Спасибо нашим друзьям из “Здорового Отечества”, а также партнерам из Краснодарского края, компании Анны Невзоровой, благодаря их помощи сегодня в прифронтовые территории будет отправлена партия пикапов. С первых дней террористической атаки на Курскую область Народный фронт находится там, оказывает гуманитарную помощь. Я сам неоднократно ездил по дороге в Глушковский район, поэтому нам хорошо известно, как важен транспорт. Мы сделаем все для того, чтобы эти машины прослужили как можно дольше. Там, где зоны небезопасные, поставим на них средства РЭБ», - рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Здоровое Отечество» не первый раз помогает фонду «Все для Победы!». Ранее благодаря меценатам из общественного движения были отправлены 55 автомобилей в новые регионы.

Оказать посильную помощь бойцам на передовой и помочь военным подразделениям можно на сайте «Все для Победы!» pobeda.onf.ru. Перейти на сайт можно с помощью QR-кода.

С 2022 года фонд помогает бойцам в зоне спецоперации и мирным жителям освобожденных территорий. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные на передовой товары, предоставляет складские помещения и оказывает информационную поддержку, организует логистические цепочки, помогает в обеспечении безопасности финансовых проводок.

«Мы дарим не только автомобили, но и свою поддержку, заботу и уверенность в будущем. Безусловно, важно помогать жителям новых и прифронтовых территорий, которые любят свою Родину и ждут мирной жизни. Когда мы едины мыслями и действиями, мы непобедимы», - подчеркнула депутат Законодательного собрания Краснодарского края, координатор проекта «Женское движение Единой России» по Краснодарскому краю, руководитель группы компаний «ДЕСО» Анна Невзорова.

Представители Народного фронта лично привозят и вручают военным все необходимое в зоне спецоперации. Перевести средства можно с помощью банковских карт на сайте pobeda.onf.ru, также предусмотрены платежи по QR-кодам. Во всех региональных отделениях Народного фронта принимают вещи, необходимые бойцам: квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь и многое другое.