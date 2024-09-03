В Приамурье отпраздновали годовщину окончания Второй мировой войны

В Амурской области сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны и Дню победы над милитаристской Японией. Таким образом, 79 лет назад был завершен самый кровопролитный конфликт в истории.

Память о событиях тех лет хранят потомки. Так, в Белогорском военном гарнизоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие исполняющий обязанности командующего объединением ВВО полковник Максим Потехин, представители администрации, «Юнармии» и Совета ветеранов Белогорска.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. Под звуки духового оркестра участники митинга возложили красные гвоздики и венки к памятнику защитникам Родины. Всего в памятных мероприятиях приняли участие порядка 1 000 военнослужащих общевойсковой армии ВВО.

Памятные мероприятия проходят по всему региону в течение дня. Вечером во многих населенных пунктах амурчане зажгут свечи на мемориалах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.