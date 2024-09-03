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В Приамурье отпраздновали годовщину окончания Второй мировой войны

В Амурской области состоялся памятный митинг, посвященный 79-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны и Дню Победы над милитаристской Японией.
2024-09-03 15:18:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Амурской области сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны и Дню победы над милитаристской Японией. Таким образом, 79 лет назад был завершен самый кровопролитный конфликт в истории.

Память о событиях тех лет хранят потомки. Так, в Белогорском военном гарнизоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие исполняющий обязанности командующего объединением ВВО полковник Максим Потехин, представители администрации, «Юнармии» и Совета ветеранов Белогорска.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. Под звуки духового оркестра участники митинга возложили красные гвоздики и венки к памятнику защитникам Родины. Всего в памятных мероприятиях приняли участие порядка 1 000 военнослужащих общевойсковой армии ВВО.

Памятные мероприятия проходят по всему региону в течение дня. Вечером во многих населенных пунктах амурчане зажгут свечи на мемориалах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Япония #МО РФ #Приамурье
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