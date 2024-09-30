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Минобороны показало разрушенное ВСУ село в Курской области

В населенном пункте полностью разрушены многие частные дома, повреждены гражданские автомобили.
2024-09-30 07:40:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры последствий обстрелов ВСУ населенного пункта в Курской области. В селе полностью разрушены многие частные дома, повреждены гражданские автомобили.

«Соседский дом. Хороший дом был. Был построен буквально три-четыре года назад. Сколько труда было вложено. Все спалили, все сожгли. Это был чистый прилет», - показывает развалины местный житель Владимир.

Некоторые жители села приезжают накормить домашних животных, которые там остались, когда хозяевам пришлось уехать из-за обстрелов. В каждом дворе остались поросята, по огородам ходят кони, рассказывает он.

«Люди жили тихо, мирно, никому ничего не сделали. Дедов да бабок [украинские боевики] пришли бить», - говорит Владимир.

По его словам, приезжать приходится пару раз в неделю - чтобы домашней птице хватало корма. Некоторых жителей села вывозили на бронированных автомобилях из-под обстрела, рассказал местный житель.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #обстрелы
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