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Механик «Тор-М1»: с машиной надо обращаться как с любимым человеком

На вооружении ЗРК «Тор» - восемь зенитных ракет, он видит цель на расстоянии до 30 километров и может вести стрельбу не останавливаясь.
Роман Закурдаев 2024-09-30 21:50:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

И днем и ночью непрерывно зенитчики группировки войск «Центр» охотятся на украинские беспилотники самолетного типа. Ракета разрезает закатное небо, и уже спустя несколько секунд с радаров исчезает очередной крылатый разведчик противника.

Осенняя листва все еще служит маскировкой. Под прикрытием лесопосадок расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» выдвигается на боевое дежурство. На броне стрелок и боец с переносной станцией РЭБ для защиты «Тора» от дронов-камикадзе.

На вооружении «Тора» восемь зенитных ракет. При необходимости может вести воздушную разведку и стрельбу не останавливаясь, прямо на ходу. Видит цель на расстоянии до 30 километров. На Авдеевском направлении прикрывает от воздушных атак нашу пехоту, артиллерию, командные пункты.

«На счету сбитых целей более ста. Основный цели - это БПЛА. Такие, как Валькирия, Фурия и Лелека», - рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М1» с позывным «Минус».

На этом участке небо чистое. Зная примерные маршруты следования ударных и разведывательных беспилотников противника, зенитчики поджидают их еще на подлете к нашим позициям.

«Мы видим их на мониторе. Летят они недостаточно быстро. Есть большое количество времени до того, как он к нам подлетит. Можем разглядеть полностью, узнать высоту, дальность, скорость», - пояснил заместитель начальника расчета ЗРК «Тор-М1» с позывным «Медведь».

Экипаж молодой, но уже опытный. Оператор-наводчик с позывным «Медведь» на СВО с первых дней, а ему всего 22 года. Чуть старше механик-водитель «Абдула», он уже не раз выводил боевую машину из-под обстрела.

«С машиной также надо обращаться, как с человеком любимым. Так же ее любить. А если относиться к ней с пофигизмом, так скажем, она также будет», - рассказал механик-водитель ЗРК «Тор-М1» с позывным «Абдула».

«Тор-М1» для противника цель, конечно, крупная, заметная. Поэтому расчет работает «перекатами» - сканирует небо на одном месте не больше десяти минут и оперативно меняет позицию, чтобы остаться незамеченным для воздушной разведки ВСУ.

#ВС РФ #беспилотники #ВСУ #зрк тор #группировка войск «Центр» #система РЭБ
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