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В ДНР после атаки ВСУ погиб подросток

Также пострадали восемь мирных жителей, среди которых три ребенка.
Виктория Бокий 2024-09-30 22:00:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, в результате чего погиб подросток, еще восемь местных жителей пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате киевской агрессии сегодня погиб парень-подросток, еще восемь мирных жителей, в том числе три ребенка, ранены», - говорится в публикации.

В городе повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилой дом в Никитовском районе.

Враг также ударил по Донецку, после чего ранения средней тяжести получили две местных жительницы.

По словам главы ДНР, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также он отметил, что ВСУ совершили 25 вооруженных атак, выпустили около 70 боеприпасов. Противник применил ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.

#Донецк #ДНР #Горловка #денис пушилин #Обстрел #удар
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