Размер пособия по беременности может составить 794 тысячи к 2025 году

Наибольший размер выплат по беременности и родам может составить к 2025 году 794 тысячи рублей, следует из материалов Социального фонда РФ на 2025 год.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рублей», - сообщается в документах проекта.

Также в планировании бюджета указано, что пособия могут достигнуть к 2026 году 955 836 рублей рублей, а в 2027 году 1 112 329 рублей, следует из пояснительной записки.

По данным Социального фонда России, расходы на ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка финансируют за счет федерального бюджета. На эти траты заложили 30,65 миллиардов рублей.