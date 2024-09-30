МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Размер пособия по беременности может составить 794 тысячи к 2025 году

В 2026 сумма может достигнуть 955 836 рублей, а в 2027 году - 1 112 329,40 рублей.
Карина Тазетдинова 2024-09-30 23:01:57
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Наибольший размер выплат по беременности и родам может составить к 2025 году 794 тысячи рублей, следует из материалов Социального фонда РФ на 2025 год.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рублей», - сообщается в документах проекта.

Также в планировании бюджета указано, что пособия могут достигнуть к 2026 году 955 836 рублей рублей, а в 2027 году 1 112 329 рублей, следует из пояснительной записки.

По данным Социального фонда России, расходы на ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка финансируют за счет федерального бюджета. На эти траты заложили 30,65 миллиардов рублей.

#выплаты #беременность #Пособия #социальный фонд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 