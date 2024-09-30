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Бойцы рассказали об эффективной работе гаубиц «Акация» у Макаровки

На Южно-Донецком направлении на Времьевском выступе артиллерия точными ударами разносит вражеские опорники, в регионе работают самоходные гаубицы «Акации».
Павел Кутаренко 2024-09-30 21:00:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Самоходные гаубицы «Акации» группировки «Восток» работают на Времьевском направлении - по вражеским позициям в посадках у населенных пунктов Макаровка и Благодатное.

«Работа эффективная, каждый день идут поражения целей... работают по различным целям, тем которые им дают. Это может быть и скопление пехоты, и вражеская техника», - рассказал заместитель командира гаубичного самоходного арт. дивизиона с позывным «Коломна».

Успешно отработав, «самоходки» возвращаются в район ожидания - маскировке техники уделяется особое внимание. Сейчас гаубица находится в так называемом, гараже - по сути, это капонир, где специально сделали укрытие от вражеских дронов - причем ребята проверяли, поднимали беспилотник с тепловизионной камерой - сверху даже горячую машину не видно.

На самоходке, только что вернувшейся с огневой позиции, заметны пробоины от попаданий осколков. Но повреждения - не критичны, «шрамы» украшают не только мужчин, но и боевую технику.

«Я бы сказал, противник не так хорошо работает, с первого раза не попадает. В основном сейчас война идет с дронами - камикадзе, FPV - с ними тяжело, но справляемся, боремся», - заявил командир орудия 2С3М «Акация» с позывным «Исеть».

В расчете этой «Акации» артиллерийского подразделения из Приморья - добровольцы. Наводчик с позывным «Виллис» на СВО отправился вместе с братом - и вполне осознанно.

«Почему захотел? Чтобы детям нашим не досталось вот это. У меня есть два сына, я понимал, что это неизбежно. Сидеть ждать мобилизации не стали - вот поехали с братом. Я считаю, что это правильно», - поделился «Виллис».

Точные и надежные «Акации» действуют по принципу круглосуточной артиллерийской карусели - чтобы противник не мог и «голову поднять». Их задача - не только уничтожение техники и опорных пунктов, но общая дезориентация врага - там, где наши мотострелки идут в наступление.

#беспилотники #Акация #зона СВО #Южно-Донецкое направление #FPV-дроны #самоходная гаубица
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