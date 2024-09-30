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Пересадку сердца в России удалось поставить на поток

В РФ проходит более 3 000 таких операций в год.
Наталья Жадько Карина Тазетдинова 2024-09-30 20:03:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве открылся двенадцатый Всероссийский съезд транспантологов в честь 55-летия Центра имени Шумакова. Врачи встретились, чтобы обсудить новые технологии в пересадке органов и методы лечения.

«Вопросы этики и гуманизма являются ключевыми. Сегодня центр осуществляет трансплантацию детям начиная уже до года, осуществляет родственную трансплантацию и делает это весьма успешно, соблюдая все нормы, которые заложены в нашем законодательстве», - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на съезде.

Известно, что Центр имени Шумакова проводит более 3000 операций в год. Он является рекордсменом не только в России, но и в мире. Каждый случай пациента уникален, в частности есть пациент, которому пересадили аж 3 сердца.  В 2016-ом Александру Матвееву врачи поставили страшный диагноз – кардиомиопатия – увеличение размеров сердца. Из-за прогрессивности болезни единственным выходом была пересадка органа. После первой операции Александр заболел и появились осложнения, поэтому пришлось проводить вторую. Сейчас в его груди бьётся третье сердце.

«Хотели положить в палату, но положили в реанимацию сразу. Сказали вы поспите, а мы поработаем. И через сутки я уже был с другим сердцем», - сказал пациент в разговоре с корреспондентом «Звезды» Натальей Жадько.

Центр стремится охватить всех нуждающихся и с каждым днем увеличивается число людей, которые имеют возможность жить, заявил директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Сергей Готье.

Все операции от трансплантации почки до пересадки сердца в России бесплатны. Очередь продвигается в зависимости от того, кому больше подходит доннорский орган.

Сегодня операции по пересадке органов делают в 68 клиниках, расположенных почти в половине регионов страны. Лидерами среди субъектов РФ являются Татарстан, Кемерово, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Ростов-на-Дону.

#Москва #Россия #Медицина #our_exclusive #пересадка сердца #болезни сердца #Центр имени Шумакова
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