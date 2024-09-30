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Литовские таможенники изъяли маскировочные сети из поезда на Москву

Конфискованные вещи они решили передать Украине в качестве помощи.
Сергей Лебедев 2024-09-30 17:32:03
© Фото: lrmuitine.lt

В минувшую пятницу литовские таможенники на станции Кибарта при досмотре пассажирского поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, изъяли почтовые посылки, в которых были 22 маскировочные сетки. Об этом сообщили в таможенном департаменте республики.

«В записках было указано назначение сетей - маскировка артиллерийских орудий. Указанные адреса получателей посылок находятся в Белгородской области», - утверждают в ведомстве.

Отмечается, что еще один пакет с двумя маскировочными сетями обнаружили в прошлое воскресенье в другом пассажирском составе.

В итоге таможенники решили передать конфискованные товары Украине в качестве помощи. Также по изъятым вещам начата проверка.

#Москва #поезд #Украина #Калининград #Литва #таможня #Маскировочные сети
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