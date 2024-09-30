СК: таксист избил пассажирку и выбросил ее из машины в Балашихе

Таксист избил девушку и выкинул ее из машины ночью в Балашихе, сообщает СУ СК по Московской области.

По данным следствия, 27 сентября девушка возвращалась из Москвы домой, где по дороге у нее случился словесный конфликт с водителем. В результате перепалки мужчина избил девушку и силой вытолкнул ее из машины, не доехав до пункта назначения.

«С полученными повреждениями пострадавшая обратилась за медицинской помощью в больницу, а также написала заявление в правоохранительные органы», - следует из сообщения СК.

Несмотря на обращение девушки в больницу и правоохранительные органы, мер по установлению личности нападавшего не было принято до настоящего момента. Будет проведена доследственная проверка сотрудников полиции, не среагировавших на заявление, сообщили в СК.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении водителя. Следователи и криминалисты проводят комплекс действий по установлению всех обстоятельств нападения и местонахождения таксиста.