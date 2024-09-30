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В Царицыно автобус столкнулся с «Газелью», пострадали 9 человек

Как сообщается, среди пострадавших - двое детей.
Виктория Бокий 2024-09-30 15:40:19
© Фото: Tsaritcyno,Telegram © Видео: Tsaritcyno,Telegram

В Москве на Каспийской улице столкнулись автобус и автомобиль «Газель», в результате чего пострадали девять человек, среди которых двое детей. Об этом сообщила Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с другим автобусом, стоящим на остановке», - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, число пострадавших увеличилось до 11 человек.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

#в стране и мире #ДТП #пострадавшие #госавтоинспекция #Газель #Царицыно
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