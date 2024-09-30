МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мишустин прибыл в Тегеран с официальным визитом

В ходе своего визита в столицу Ирана Михаил Мишустин обсудит с руководством республики реализацию крупных совместных проектов.
Ян Брацкий 2024-09-30 14:02:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Тегеран с официальным визитом. У главы кабмина запланированы переговоры с руководством республики.

«Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», - сообщили в пресс-службе правительства.

Также планируется обсудить реализацию крупных совместных проектов в области энергетики, транспорта, образования и промышленности.

У трапа самолета Мишустина встретили министр нефти Ирана Мохсен Пахнежад, гендиректор президентской администрации Хамед Афшарзаде, директор МИД Ирана по странам Евразии Моджтаба Дамирчилу, посол РФ в Иране Алексей Дедов и другие дипломаты и чиновники.

#Россия #в стране и мире #Тегеран #Иран #переговоры #правительство #мишустин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 