Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Тегеран с официальным визитом. У главы кабмина запланированы переговоры с руководством республики.

«Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», - сообщили в пресс-службе правительства.

Также планируется обсудить реализацию крупных совместных проектов в области энергетики, транспорта, образования и промышленности.

У трапа самолета Мишустина встретили министр нефти Ирана Мохсен Пахнежад, гендиректор президентской администрации Хамед Афшарзаде, директор МИД Ирана по странам Евразии Моджтаба Дамирчилу, посол РФ в Иране Алексей Дедов и другие дипломаты и чиновники.