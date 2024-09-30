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Расчет ОТРК «Искандер» сжег 12 вагонов эшелона с боеприпасами для ВСУ

Железнодорожный состав с боеприпасами для боевиков ВСУ был уничтожен в населенном пункте Казанка Николаевской области.
2024-09-30 11:12:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес точечный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ с боеприпасами. Кадры удара публикует российское оборонное ведомство.

Место действия - населенный пункт Казанка Николаевской области, южнее Кривого Рога. В результате точного попадания сожжены 12 грузовых вагонов с оружием и боеприпасами для украинских националистов.

На кадрах с камеры беспилотника-разведчика видно, как горящий железнодорожный состав продолжает какое-то время двигаться. Также заметны многочисленные взрывы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВС РФ #боеприпасы #ВСУ #спецоперация #Эшелон #вагон #ОТРК «Искандер-М»
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