Расчет ОТРК «Искандер» сжег 12 вагонов эшелона с боеприпасами для ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес точечный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ с боеприпасами. Кадры удара публикует российское оборонное ведомство.

Место действия - населенный пункт Казанка Николаевской области, южнее Кривого Рога. В результате точного попадания сожжены 12 грузовых вагонов с оружием и боеприпасами для украинских националистов.

На кадрах с камеры беспилотника-разведчика видно, как горящий железнодорожный состав продолжает какое-то время двигаться. Также заметны многочисленные взрывы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.