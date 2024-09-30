Российские войска освободили Нелеповку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Центр».

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ поразили вражеский арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромную инфраструктуру, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.