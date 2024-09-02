Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО HIMARS в Сумской области

Минобороны Российской Федерации показало кадры уничтожения замаскированных позиций реактивной системы залпового огня HIMARS украинских боевиков в Сумской области.
РСЗО и ее боевой расчет располагались в 20 километрах юго-восточнее города Сумы. Позиции боевиков удалось выявить благодаря разведке.
После получения точных координат по позициям националистов нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.
В результате сразу три пусковые установки РСЗО HIMARS были сожжены. Также уничтожены три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 боевиков.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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