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Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО HIMARS в Сумской области

Замаскированные позиции боевиков ВСУ находились в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное Сумской области.
2024-09-02 09:06:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны Российской Федерации показало кадры уничтожения замаскированных позиций реактивной системы залпового огня HIMARS украинских боевиков в Сумской области.

РСЗО и ее боевой расчет располагались в 20 километрах юго-восточнее города Сумы. Позиции боевиков удалось выявить благодаря разведке.

После получения точных координат по позициям националистов нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

В результате сразу три пусковые установки РСЗО HIMARS были сожжены. Также уничтожены три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #спецоперация #Сумы #РСЗО HIMARS
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