В Ульяновске экстренно приземлился самолет, летевший в Самару из Москвы

В Ульяновске экстренную посадку совершил самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва-Самара.

Уточняется, что самолет авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Внуково в самарский Курумоч, время в пути составляет чуть более одного часа. Однако по пути совершил посадку в Ульяновске, где пробыл порядка полутора часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло.

«Рейс DP421. Город вылета - Москва (Внуково). Город прибытия - Ульяновск (Баратаевка). Вылет - 19:05 (по московскому времени). Прилет - 21:50 (20:50 по московскому времени). Статус - прибыл. Рейс DP421. Город вылета - Ульяновск (Баратаевка). Город прибытия - Самара (Курумоч). Вылет - 23.15 (22.15 по московскому времени). Прилет - 00.00 (23.00 по московскому времени). Статус - прибыл», - уточняется на сайте перевозчика.

Такие же сведения о посадке этого рейса в Ульяновске свидетельствуют данные на онлайн-табло на сайтах аэропортов Внуково и Курумоч.

Как сообщает Life со ссылкой на источники, в туалете самолета, летевшего в Самару, обнаружили труп 44-летнего мужчины. Уточняется, что недомогание он почувствовал еще во Внуково, где ему оказали помощь, и мужчина решил отправиться в полет вместе с родственниками.