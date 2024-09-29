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Дуда предстанет перед судом после окончания президентских полномочий

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения обвинил главу государства в оскорблении граждан.
Владимир Рубанов 2024-09-29 23:23:03
© Фото: SOPA Images Keystone Press Agency Globallookpress

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в суд на президента Польши Анджея Дуду. Окружной суд Варшавы назначил рассмотрение дела на 10.00 24 октября 2025 года. Организация разместила на платформе Х уведомление о слушании.

Центр обвиняет главу государства в оскорблении граждан. Поводом стал отзав Дуды о фильме Агнешки Холланд «Зеленая граница». В нем рассказывается о событиях на польско-белорусской границе. Польские пограничники и другие силовики изображены в картине в негативном свете.

После просмотра Дуда заявил, что не удивлен оценками сотрудников Пограничной стражи Польши, которые охарактеризовали фильм фразой «только свиньи сидят в кинотеатре». Она отсылает ко временам гитлеровской оккупации Польши, когда в кинотеатрах показывали пропагандистские нацистские фильмы.

К моменту рассмотрения дела Дуда перестанет быть президентом Польши. Срок его полномочий истекает в августе 2025 года. Он занимает свой пост второй раз подряд и больше не сможет выдвигать свою кандидатуру.

#Кино #Польша #Германия #фашизм #Анджей Дуда #нацизм #суд
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