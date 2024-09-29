В ЦДРА состоялась встреча, посвященная 170-летию обороны Петропавловского порта

В Центральном доме Российской армии прошло торжественное собрание и литературно-музыкальная встреча «Забытые победы. Забытые герои». Мероприятие посвящено 170-летию Петропавловской обороны 1854 года от нападения англо-французской эскадры.

На собрании присутствовали руководители федеральных органов исполнительной власти, представители регионов, военнослужащие и члены их семей, учащиеся военных вузов, кадеты и юнармейцы. Также в мероприятии приняли участие и потомки защитников Петропавловского порта и члены межрегиональной общественной организации «Камчатское землячество «Гамулы».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил важность героического события 1854 года. По его словам, оборона Петропавловского порта является значимым событием не только для Камчатки и Дальнего Востока, но и всей России. Именно поэтому празднование, которое началось 5 сентября в Петропавловске-Камчатском, продолжается сегодня в Москве.

«170 лет назад, в маленьком и никому неизвестном порту Петропавловске-Камчатском наши предки показали пример мужества, героизма, решительности, профессионализма и, самое главное, единства, которое позволило им дать отпор многократно превосходящей англо-французской эскадре», - сказал Солодов.

Вице-спикер Государственной дума РФ Ирина Яровая отметила, что каждое непреходящее событие имеет значение для молодого поколения. По ее словам, невозможно оценить события сегодняшнего дня, если не понимать логику развития Отечества.

«Наше Отечество развивалось в логике жертвенного труда старшего поколения и обороны нашей Родины», - сказала вице-спикер Госдумы РФ.

На мероприятии выступил Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова, а также ведущие артисты Центрального дома Российской армии имени Фрунзе.

Помимо этого, в ЦДРА гости мероприятия могли посетить выставку, специально подготовленную к этой дате. Центральным экспонатом стал уникальный макет фрегата «Аврора», в честь которого в дальнейшем был назван знаменитый крейсер Балтийского флота.

Петропавловская оборона - одно из важных событий крымской войны 1853-1856 годов. В ходе сражения небольшой военный гарнизон одержал победу над англо-французской эскадрой, которая превосходила в военной силе в несколько раз. Потерпев поражение, противник бежал из Авачинской бухты. Это событие стало основанием присвоения Петропавловску-Камчатскому почетного звания «Город воинской славы» в 2011 году.