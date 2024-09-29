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В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров

За сутки с 28 на 29 сентября в регионе потушили 62 возгорания травы.
Мария Зайцева 2024-09-29 17:48:58
© Фото: МЧС РФ

В Спасском районе Рязанской области введен режим ЧС из-за угрозы перехода огня на жилые дома в селах Воскресеновка и Ижевское. Об этом сообщает глава региона Павел Малков.

«За прошедшие сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Сложная ситуация в Спасском, Шиловском и Рязанском районах», - говорится в сообщении.

Ветер валит линии электропередачи, от искр загораются сухая трава и листья, а затем порывами воздуха раздувается пожар.

В Воскресеновке сгорели семь нежилых домов и три дома сезонного проживания. Пожар тушат 87 человек и 33 единицы техники. К тушению ландшафтных пожаров привлечен вертолет Ми-8 МЧС.

В Ижевском организовано окарауливание территории, там находится около 30 домов, сообщает МЧС.

Губернатор призвал жителей не посещать леса и не сжигать траву и мусор на участках.

#в стране и мире #пожар #Рязанская область #режим ЧС #пожары #павел малков
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