В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Спасском районе Рязанской области введен режим ЧС из-за угрозы перехода огня на жилые дома в селах Воскресеновка и Ижевское. Об этом сообщает глава региона Павел Малков.

«За прошедшие сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Сложная ситуация в Спасском, Шиловском и Рязанском районах», - говорится в сообщении.

Ветер валит линии электропередачи, от искр загораются сухая трава и листья, а затем порывами воздуха раздувается пожар.

В Воскресеновке сгорели семь нежилых домов и три дома сезонного проживания. Пожар тушат 87 человек и 33 единицы техники. К тушению ландшафтных пожаров привлечен вертолет Ми-8 МЧС.

В Ижевском организовано окарауливание территории, там находится около 30 домов, сообщает МЧС.

Губернатор призвал жителей не посещать леса и не сжигать траву и мусор на участках.