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Су-34 ВКС РФ разнес опорник ВСУ в приграничье Курской области

Удар нанесен с помощью авиабомб с модулями планирования и коррекции.
2024-09-29 14:10:41
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по личному составу и опорному пункту украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадры поражения показало Министерство обороны РФ.

Удар по позиция противника наносился авиационными бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Разведка доложила об уничтожении назначенных целей.

Судя по кадрам, предоставленным оборонным ведомством, истребитель-бомбардировщик сбросил несколько бомб на позиции противника, после чего благополучно вернулся на аэродром.

Ранее Минобороны также показывало удары Су-34 по позициям ВСУ. Отмечается, что экипаж применил бомбы ОФАБ-250.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #су-34 #бомбардировщик #Курская область
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