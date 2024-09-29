Су-34 ВКС РФ разнес опорник ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по личному составу и опорному пункту украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадры поражения показало Министерство обороны РФ.

Удар по позиция противника наносился авиационными бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Разведка доложила об уничтожении назначенных целей.

Судя по кадрам, предоставленным оборонным ведомством, истребитель-бомбардировщик сбросил несколько бомб на позиции противника, после чего благополучно вернулся на аэродром.

Ранее Минобороны также показывало удары Су-34 по позициям ВСУ. Отмечается, что экипаж применил бомбы ОФАБ-250.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов