Российские войска освободили населенный пункт Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Операцию по освобождению провели подразделения группировки «Запад» в ходе успешного наступления. Живой силе и технике противника в районе Макеевки, а также Купянска, Григоровки и Торского было нанесено поражение. Отражена одна контратака штурмовиков противника.

В зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили: до 450 боевиков, девять автомобилей, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30. Также поражена техника, поставленная ВСУ из стран НАТО: польская САУ Krab, американская гаубица М198, а также британские гаубицы FH-70 и L-119. Уничтожены три склада боеприпасов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов