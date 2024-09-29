На окраинах села Плехово идут интенсивные бои. В полях и на дорогах груды металла, тела уничтоженных боевиков - для ВСУ очередной заход на территорию Курской области закончился разгромом. Российские бойцы устроили засаду.

«"Хаммер" был подорван на мине самый первый, после чего прошлой ночью был уничтожен», - рассказал морпех 40-Й ОБрМП Тихоокеанского флота.

Остальные бронемашины подбили уже выстрелами из РПГ. Враг нагло выдвинулся колонной в сторону наших позиций, но едва проехав несколько десятков метров, был встречен морпехами 40-й бригады с Камчатки. Всю пехоту уничтожили в стрелковом бою. Вражеский ПТУР бойцы забрали в качестве трофея.

«Бывает диверсионно заходим - чтобы они нас тоже не ожидали. В основном идем прям в лицо к ним, бежим сразу бить, они убегают», - рассказал командир взвода морской пехоты.

В тот день противник контратаковал четыре раза, заходил малыми группами – все попытки были отбиты. Командиры ВСУ бросают своих раненых и убитых бойцов прямо в поле, забирать даже не пытаются. В радиоперехватах паника. В надежде выжить боевики пытаются хитрить, надевая красные повязки, характерные для российских войск.

Наши бойцы каждый день возвращают под контроль новые территории, группы закрепления проводят зачистки, штурмовики, не останавливаясь, двигаются дальше. Логистика врага нарушена. Все дороги под контролем российских подразделений. Бьют и по тылу ВСУ. По пунктам временной дислокации ежедневно работают расчеты РСЗО «Град». Отправляют целый пакет.

Вместе с морпехами 40-й бригады бок о бок бьются и «Черные береты» 810-й. Расчет автоматического миномета «Василек» работает очередями. Разведка передала, что рядом с лесопосадкой ВСУ пытаются высадить десант. Пара минут, по координатам летит несколько мин, БМП противника уничтожена.

На курском направлении ВСУ потеряли почти всю западную бронетехнику, которую берегли несколько лет. Наши войска бьют из всех калибров. Особенно плотно по целям неприятеля работает армейская и фронтовая авиация. От позиций противника после прилета фугасных авиабомб - только пепел.

Сложнее работать в жилой застройке, где враг нередко оборудует опорные пункты. Выбивать его приходится точечно из каждого дома: ВСУ использует чудовищную, варварскую тактику.

«Противник прикрывается заложниками из числа наших мирных граждан, оказавшиеся по воле судьбы под оккупацией ВСУ. Когда летают наши разведывательные коптеры - показывает наличие людей в местах, который он же занимает – то есть прикрывается "живым щитом"», - рассказал офицер 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ.

В районе Глушково, на одном из самых активных направлений боевых действий, давят врага десантники. Отбивают контратаки противника и переходят в наступление, расчищая дорогу 120-ым калибром.

Боевики пытаются прорываться со стороны Веселого. Наши подразделения заходят южнее с левого фланга – со стороны села Медвежье.

Все попытки противника накопить силы засекают наши расчеты БПЛА. Периметр под контролем. Разведчики сменяют друг друга в воздухе. Прямо на позициях - мастерят и дроны-камикадзе. Операторы работают в режиме «свободной охоты». Ищут пока не найдут цель.

На отбитых украинских позициях почти на каждом шагу находят брошенные боеприпасы и оружие образца НАТО. Морпехи 155-й бригады в Кореневском районе постоянно пополняют свои запасы трофеями. Против врага теперь работают его же дроны-разведчики.

«Чаще они попадают к нам сбитыми или упавшими с большой высоты. Этот экземпляр оказался целеньким. Так что фонд господина Порошенко* теперь помог и нам», - рассказал оператор БПЛА.

Ситуация на фронте становится для ВСУ сложнее с каждым днем. Они постоянно теряют все новые территории. Переброска сил с Донецкого на Курское направление только ухудшила их положение. Боевиков отбрасывают с нашей земли, все чаще враг отступает целыми группами, которые наши бойцы находят и уничтожают.

* Петр Порошенко внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.