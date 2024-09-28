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В Самарской области временно приостановили движение поездов из-за ЧП

Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов и электричек.
Игнат Далакян 2024-09-28 19:04:31
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

На перегоне в Самарской области временно приостановили движение грузовых поездов из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

«Движение грузовых поездов на перегоне 94 км - 103 км Куйбышевской железной дороги (Самарская область) временно приостановлено», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент не повлиял на пассажирские поезда и электрички.

ЧП произошло на железнодорожном мосту в районе города Кинель. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. На месте случившегося работают сотрудники безопасности.

#в стране и мире #Самарская область #Железная дорога #инцидент #поезда #железнодорожные пути #вмешательство
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