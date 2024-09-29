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В МО РФ испытали беспилотный грузовик для зоны СВО

Многофункциональный робототехнический комплекс уже доставлен в зону СВО, где приступил к прохождению второго этапа испытаний.
Алексей Курильченко 2024-09-29 12:40:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В 21-ом НИИИ автомобильной техники Министерства обороны РФ прошел первый этап испытаний беспилотного грузовика, созданного на базе шасси КамАЗа. Машину в эфире программы «Военная приемка» продемонстрировал начальник лаборатории по работе с робототехникой.

«Ее можно использовать для перевозки грузов. Также мы можем перевозить здесь раненных или питание. Можем поставить орудие. Это многофункциональный робототехнический комплекс. Оператор может находиться на расстоянии более километра от транспортного средства», - рассказал начальник.

После завершения первого этапа испытаний машину доставят в зону проведения специальной военной операции, где она продолжит проходить тестирование в боевых условиях.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. 21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Фильм посвящен институту Министерства обороны, через который проходят все военные машины перед тем, как попасть в армию.

#грузовик #Военная приемка #беспилотники #наш эксклюзив
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