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«Ничего передового нет»: исследователь МО РФ о трофейной технике из зоны СВО

Изученный российскими специалистами MRAP Cougar оказался слишком тяжелым, а его двигатель - старым и маломощным.
Алексей Курильченко 2024-09-29 10:10:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Исследователи 21-го Научно-исследовательского испытательного института автомобильной техники Министерства обороны РФ показали процесс изучения трофейной бронемашины MRAP Cougar американского производства, захваченной в зоне проведения специальной военной операции. Обследовав машину, эксперты сделали вывод, что украинским боевикам западные партнеры поставляют устаревшие образцы. Об этом рассказал замначальника отдела института в программе «Военная приемка».

«В принципе ничего нового нет. Воюют на старой технике. Старые двигатели. Ничего нового и передового я ни разу не видел», - рассказал представитель института.

Единственный элемент, представляющий интерес для исследователей, это шасси Cougar. Всю полезную информацию о нем НИИИ уже направил в предприятия промышленности.

«И по классу защищенности она, конечно, хорошая. Но большая масса очень сильно снижает ее проходимость. Машина не предназначена для движения в распутицу - вес большой, она застревает», - рассказал замначальника.

Внутри машины даже есть табличка с предупреждением для американских военных, привыкших к езде по асфальту. На них написано, что езда по обочине представляет для машины опасность.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. 21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Фильм посвящен институту Министерства обороны, через который проходят все военные машины перед тем, как попасть в армию.

#Военная приемка #бронемашина #трофей #наш эксклюзив #mrap cougar
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