Вертолет с российскими пилотами упал после взлета в Пакистане

Вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту потерпел крушение на севере Пакистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
В результате падения шесть человек погибли и восемь пострадали. По предварительным данным, на борту находились 14 пассажиров.
Ми-8 арендовала компания по разведке и добычи нефти, заявляет телеканал Geo. По его данным, вертолет летел к месторождению черного золота. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение рядом с границей с Афганистаном.
Компания-арендатор сообщила об отказе двигателя у Ми-8. Пилоты попытались посадить вертолет, но хвостовой винт ударился об землю, и судно перевернулось.
Пострадавших продолжают эвакуировать, часть из них уже госпитализировали.
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