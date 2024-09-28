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Вертолет с российскими пилотами упал после взлета в Пакистане

Шесть человек погибли и восемь пострадали при крушении у границы с Афганистаном.
Мария Зайцева 2024-09-28 15:40:26
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту потерпел крушение на севере Пакистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

В результате падения шесть человек погибли и восемь пострадали. По предварительным данным, на борту находились 14 пассажиров.

Ми-8 арендовала компания по разведке и добычи нефти, заявляет телеканал Geo. По его данным, вертолет летел к месторождению черного золота. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение рядом с границей с Афганистаном.

Компания-арендатор сообщила об отказе двигателя у Ми-8. Пилоты попытались посадить вертолет, но хвостовой винт ударился об землю, и судно перевернулось.

Пострадавших продолжают эвакуировать, часть из них уже госпитализировали.

#Пакистан #крушение #Вертолет Ми-8 #пострадавшие #пассажиры #эвакуация #погибшие
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