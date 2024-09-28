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На автодроме ФСО прошли соревнования на первенство по скоростному маневрированию

В рамках соревнования также прошли показательные выступления, а для зрителей была организована выставка Гаража особого назначения.
Алексей Курильченко 2024-09-28 14:45:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На автодроме Федеральной службы охраны России 28 сентября прошли традиционные соревнования на первенство по скоростному маневрированию. Участники продемонстрировали на автодроме свое водительское мастерство, управляя полноприводными автомобилями. В соревновании приняли участие более 20 команд из различных подразделений службы.

В перерывах между заездами мотоциклисты почетного эскорта Гаража особого назначения ФСО, водители подразделения профессиональной подготовки и сотрудники подразделения специального назначения провели показательные выступления. Также на автодроме прошли конкурсы по безопасности движения - женский «Автоледи-2024» и детский «Зебренок-2024».

В зрительской зоне также работала выставка Гаража особого назначения, где представлены автомобильная техника разных времен. Также на автодроме была представлена линейка современных легковых автомобилей.

#соревнования #ФСО #скоростное маневрирование #автодром
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