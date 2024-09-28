На автодроме ФСО прошли соревнования на первенство по скоростному маневрированию

На автодроме Федеральной службы охраны России 28 сентября прошли традиционные соревнования на первенство по скоростному маневрированию. Участники продемонстрировали на автодроме свое водительское мастерство, управляя полноприводными автомобилями. В соревновании приняли участие более 20 команд из различных подразделений службы.

В перерывах между заездами мотоциклисты почетного эскорта Гаража особого назначения ФСО, водители подразделения профессиональной подготовки и сотрудники подразделения специального назначения провели показательные выступления. Также на автодроме прошли конкурсы по безопасности движения - женский «Автоледи-2024» и детский «Зебренок-2024».

В зрительской зоне также работала выставка Гаража особого назначения, где представлены автомобильная техника разных времен. Также на автодроме была представлена линейка современных легковых автомобилей.