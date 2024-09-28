Российские войска нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре украинских боевиков. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Тем временем подразделения группировки «Север» нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Харьковской области, уничтожив более 60 боевиков и четыре автомобиля, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести бригадам ВСУ, уничтожив до 400 боевиков и улучшив свое тактическое положение. Также уничтожено три полевых склада боеприпасов и произведенное в США вооружение: два бронетранспортера М113, гаубица М777, две гаубицы М198 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения группировки «Юг» отразили восемь контратак противника и уничтожили до 725 боевиков врага, а также один танк, восемь автомобилей и поставленные Украине две гаубицы M777 и два орудия M119. Также уничтожены четыре склада боеприпасов. «Центральная» группировка войск отразила семь контратак врага, а также поразила более 620 военнослужащих ВСУ.

Подразделения группировки «Восток» улучшили свое положение по переднему краю, а также отразили три контратаки штурмовиков врага. Уничтожено до 125 боевиков ВСУ, а также пять автомобилей и гаубица M777 американского производства. Группировка «Днепр» нанесла поражение трем бригадам врага, в том числе и под Херсоном, поразив до 60 боевиков. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.