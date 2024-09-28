«Искандер-М» испепелил склады боеприпасов ВСУ на заводе «Южмаш» в Днепропетровске

Расчет российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанес удар по складам боеприпасов ВСУ, который располагался на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске. Кадры оперативного контроля показало Министерство обороны РФ.

В результате ракетного удара уничтожено три вражеских склада. Там хранились боеприпасы для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотных летательных аппаратов различной модификации.

Как показываю кадры объективного контроля, в результате удара на складах произошли взрыв и объемный пожар.

Ранее Минобороны РФ показало уничтожение установки реактивной системы залпового огня HIMARS. в Сумской области. Удар нанес оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.