МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Искандер-М» испепелил склады боеприпасов ВСУ на заводе «Южмаш» в Днепропетровске

На трех уничтоженных складах хранились боеприпасы для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотных летательных аппаратов.
2024-09-28 10:05:45
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанес удар по складам боеприпасов ВСУ, который располагался на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске. Кадры оперативного контроля показало Министерство обороны РФ.

В результате ракетного удара уничтожено три вражеских склада. Там хранились боеприпасы для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотных летательных аппаратов различной модификации.

Как показываю кадры объективного контроля, в результате удара на складах произошли взрыв и объемный пожар.

Ранее Минобороны РФ показало уничтожение установки реактивной системы залпового огня HIMARS. в Сумской области. Удар нанес оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны РФ #Искандер-М #днепропетровск #ракетный удар #склад боеприпасов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 