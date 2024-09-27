ФСБ задержала агентов СБУ, передававших данные о ВС РФ в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух агентов Службы безопасности Украины. Они подозреваются в передаче другой стране данных о российских военных объектах.

Один из фигурантов - 45-летний житель полуострова - обратился на горячую линию СБУ с желанием сотрудничать. Ему поручили передавать сведения о координатах системы ПВО в Керчи, которая входит в комплекс защиты Крымского моста. Также он передавал кураторам данные о перемещении эшелона российской военной техники в зону проведения специальной военной операции и об объекта ОПК в Крыму.

Второй фигурант - 43-летний иностранец. Он связался с украинскими кураторами через мессенджер и передавал данные о местах дислокации вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ на территории Севастополя.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту шпионажа (ст. 275 и 276 УК РФ). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.