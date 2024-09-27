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ФСБ задержала агентов СБУ, передававших данные о ВС РФ в Крыму

Один из фигурантов передавал Украине данные о дислокации в Севастополе вооружения и объектов ВС РФ.
Алексей Курильченко 2024-09-27 08:56:59
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух агентов Службы безопасности Украины. Они подозреваются в передаче другой стране данных о российских военных объектах.

Один из фигурантов - 45-летний житель полуострова - обратился на горячую линию СБУ с желанием сотрудничать. Ему поручили передавать сведения о координатах системы ПВО в Керчи, которая входит в комплекс защиты Крымского моста. Также он передавал кураторам данные о перемещении эшелона российской военной техники в зону проведения специальной военной операции и об объекта ОПК в Крыму.

Второй фигурант - 43-летний иностранец. Он связался с украинскими кураторами через мессенджер и передавал данные о местах дислокации вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ на территории Севастополя.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту шпионажа (ст. 275 и 276 УК РФ). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

#Крым #шпионаж #ФСБ РФ #Задержание
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