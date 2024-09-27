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RMF: самолет с президентом Польши не смог приземлиться из-за авто орнитолога

По данным радиостанции, транспорт оказался на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Шопена.
Глеб Владовский 2024-09-27 07:46:11
© Фото: Filip Radwanski, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Польше автомобиль орнитолога помешал посадить самолет, на борту которого находился глава государства Анджей Дуда. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел утром 26 сентября на территории аэропорта имени Фридерика Шопена в Варшаве. Специалиста вызвали для осмотра взлетно-посадочной полосы в связи с тем, что другой самолет столкнулся с птицей при посадке.

Автомобиль ученого выехал на полосу, на которую должен был сесть самолет с возвращавшимся из Нью-Йорка Дудой. В результате борт, на котором находился польский лидер, был вынужден пойти на второй круг, говорится в сообщении радиостанции.

Уточняется, что через несколько минут самолет благополучно приземлился в аэропорту.

Напомним, что Дуда находился в Нью-Йорке для участия в дебатах 79-й Генассамблеи ООН.

#в стране и мире #Польша #Анджей Дуда #Варшава #орнитолог #посадка самолета
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