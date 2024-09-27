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Эксперты реконструировали лицо 3,5-тысячелетнего фараона Аменхотепа I

Бразильские и египетские эксперты смогли с помощью современных технологий КТ-сканирования и компьютерной графики воссоздать лицо древнего египетского фараона Аменхотепа I, жившего 3,5 тыс. лет назад.
Марина Крижановская 2024-09-27 06:12:05
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Бразильский 3D-дизайнер Цицеро Морарес и египетский палеорадиолог Сахар Салим смогли воссоздать лицо египетского фараона Аменхотепа I, жившего 3 500 лет назад и основавшего Долину царей. Помимо этого, он имел отношение к переписи истории Древнего Египта, и ему поклонялись как Богу за его вклад в развитие этого региона во время своего правления.

Морарес эксперт в области на судебно-медицинской реконструкции лиц. Он искал, как могло выглядеть лицо Аменхотепа I, для чего сопоставлял лица, созданные различными методами.

«Один из методов включал распределение маркеров толщины мягких тканей по черепу фараона с учетом данных сканирования компьютерной томографии (КТ) живых доноров. Скрестив данные со всех проекций, мы создали окончательный бюст и дополнили конструкцию историческим костюмом», - рассказал Морарес, его цитирует британское издание Daily Mail.

Сообщается об еще одном методе, с помощью которого можно узнать, как выглядел египетский фараон - метод анатомической деформации. Так, происходит корректировка цифрового воссоздания головы донора до тех пор, пока череп не совпадал с черепом фараона. Отмечается, что этот метод стал возможным благодаря КТ-сканированию черепа Аменхотепа, сделанному в 2021 году.

«Эта работа, проведенная палеорадиологом Сахаром Салимом из Каирского университета и египтологом Захи Хавассом, "практически распаковала" мумифицированные останки Аменхотепа I с помощью КТ-сканирования и раскрыла детали его внешности, структуры скелета и некоторых сохранившихся внутренних органов, включая сердце и мозг», - уточнило издание.

Отмечается, что Аменхотепу I на момент смерти было около 35 лет, он был ростом около пяти с половиной футов, с зубами в хорошем состоянии и вьющимися волосами. Его правление наступило после изгнания отцом Яхмосом I захватчиков-гиксосов и успешного воссоединения Египта, что стало неким золотым веком для цивилизации Древнего Египта.

#в стране и мире #исследование #фараон #древний египет #воссоздание #реконструкция лица #Аменхотеп I
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