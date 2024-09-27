МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Череповце мальчик утонул во время отдыха с родителями в аквапарке

В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия и изучили записи с камер.
Анастасия Бобылева 2024-09-27 23:50:35
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Череповце одиннадцатилетний мальчик утонул во время отдыха в аквапарке, где он был с родителями. Следственное управление СК России по Вологодской области возбудило уголовное дело.

«По версии следствия, вечером 26.09.2024 в г. Череповце в аквапарке во время отдыха с родителями утонул 11-летний мальчик. Следственным отделом по факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - пишет ведомство.

Чтобы установить обстоятельства произошедшего, следователи приехали в аквапарк. Они осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Позже будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

#в стране и мире #дети #аквапарк #Череповец
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 