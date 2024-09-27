В Череповце мальчик утонул во время отдыха с родителями в аквапарке

В Череповце одиннадцатилетний мальчик утонул во время отдыха в аквапарке, где он был с родителями. Следственное управление СК России по Вологодской области возбудило уголовное дело.

«По версии следствия, вечером 26.09.2024 в г. Череповце в аквапарке во время отдыха с родителями утонул 11-летний мальчик. Следственным отделом по факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - пишет ведомство.

Чтобы установить обстоятельства произошедшего, следователи приехали в аквапарк. Они осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Позже будет проведена судебно-медицинская экспертиза.