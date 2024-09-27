Во Владимирской области состоялось освящение часовни святого Тимофея на Абакумовском кладбище. Действие провел епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий.

Часовня построена в память о подвиге Тимофея Шишлакова и российских воинов, погибших на специальной военной операции. После чина освящения архипастырь обратился к родителям Шишлакова, а также ко всем, кто потерял родных и близких в ходе СВО, со словами соболезнования.

Затем состоялся траурный митинг. Мероприятие завершилось концертом, посвященным освящению часовни и памяти воинов погибших на специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие мама первого героя России на СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, российская актриса Анастасия Макеева, а также военнослужащие Кантемировской дивизии и ветераны СВО.