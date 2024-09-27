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Во Владимирской области состоялось освящение часовни святого Тимофея

Часовня построена в память о подвиге Тимофея Шишлакова и павших на спецоперации российских бойцов
Игнат Далакян 2024-09-27 22:49:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во Владимирской области состоялось освящение часовни святого Тимофея на Абакумовском кладбище. Действие провел епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий.

Часовня построена в память о подвиге Тимофея Шишлакова и российских воинов, погибших на специальной военной операции. После чина освящения архипастырь обратился к родителям Шишлакова, а также ко всем, кто потерял родных и близких в ходе СВО, со словами соболезнования.

Затем состоялся траурный митинг. Мероприятие завершилось концертом, посвященным освящению часовни и памяти воинов погибших на специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие мама первого героя России на СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, российская актриса Анастасия Макеева, а также военнослужащие Кантемировской дивизии и ветераны СВО.

#в стране и мире #Владимирская область #часовня #освящение #часовня Святого Тимофея
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