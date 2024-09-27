СК раскрыл схему нелегальной миграции с поддельными паспортами Украины

Следователи столичного Следкома пресекли деятельность группы, которая обвиняется в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фигуранты договорились объединиться для подделки документов в 2023 году. Они находили мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить гражданство. За выплаты от 150 до 350 тысяч рублей они создавали поддельные пластиковые паспорта Украины и фиктивные справки о регистрации в ДНР, чтобы упростить систему получения гражданства.

«Преступная деятельность фигурантов выявлена благодаря совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников ФСБ России, УФСБ России по г. Москве и Московской области, УФСБ России по Ростовской области, УФСБ России по Тульской области, ГУСБ МВД России и ГУ МВД России по г. Москве», - говорится в сообщении.

Задержаны девять подозреваемых организаторов, проведены 30 обысков в разных регионах. В их результате нашли многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, также и иностранного государства.

Ранее в московском хостеле задержали 439 мигрантов по подозрению в нелегальном пребывании в стране.