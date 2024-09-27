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Умерла актриса Мэгги Смит из «Гарри Поттера»

Женщина скончалась в возрасте 89 лет в больнице Лондона.
Мария Зайцева 2024-09-27 16:39:04
© Фото: Zephyr Films, Keystone Press Agency, Globallookpress

Умерла британская актриса Мэгги Смит, известная по своей роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере». Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ее детей Криса Ларкина и Тоби Стивенса.

Женщина скончалась в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне в возрасте 89 лет.

«Она была очень скрытным человеком, но в конце она была с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», - говорится в сообщении.

Мэгги Смит начала свою карьеру в кино в 1958 году, а последний фильм с ее участием вышел в 2023-м. Она является семикратным лауреатом премии BAFTA, трехкратной обладательницей премии «Золотой глобус», четырехкратным лауреатом «Эмми» и других премий.

#актриса #Великобритания #лондон #Гарри Поттер #Скончалась
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