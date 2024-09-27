Индексация пенсий и блокировка «зеркал»: названы изменения в законах РФ в октябре

В октябре в России примут ряд новых законов. О нововведениях в жизни россиян рассказал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Один из новых законов коснется выплат военным пенсионерам. Их пенсии будут проиндексированы на 5,1%. На тот же показатель проиндексируют оплату труда работников федеральных госучреждений.

«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснется около 2,8 миллиона человек. Выполнение социальных обязательств - это безусловный приоритет государства», - цитирует слова Володина Telegram-канал Госдумы.

Также в следующем месяце введут норму по контролю за платежными агентами, через которые россияне оплачивают, например, коммуналку или мобильную связь. Ранее эта сфера не регулировалась полноценно, что создавало риски прозрачности операций.

Роскомнадзор получит право блокировать «зеркала» пиратских сайтов - их копии на другом домене. Такие ссылки будут блокироваться ведомством напрямую.

Росгвардия получит собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, вневедомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, деятельности подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Также в октябре введут тестирование для физлиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни, обновят правила пересмотра уровня риска для предпринимателей, обновят нормы о госзакупках. Обновятся правила работы автоматизированной информационной системы страхования, определят порядок отчислений за использование произведений культуры, автор которых неизвестен.