МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Индексация пенсий и блокировка «зеркал»: названы изменения в законах РФ в октябре

В следующем месяце также установят правила контроля за платежными агентами и порядок отчислений за использование «сиротских» произведений культуры.
Алексей Курильченко 2024-09-27 12:09:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В октябре в России примут ряд новых законов. О нововведениях в жизни россиян рассказал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Один из новых законов коснется выплат военным пенсионерам. Их пенсии будут проиндексированы на 5,1%. На тот же показатель проиндексируют оплату труда работников федеральных госучреждений.

«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснется около 2,8 миллиона человек. Выполнение социальных обязательств - это безусловный приоритет государства», - цитирует слова Володина Telegram-канал Госдумы.

Также в следующем месяце введут норму по контролю за платежными агентами, через которые россияне оплачивают, например, коммуналку или мобильную связь. Ранее эта сфера не регулировалась полноценно, что создавало риски прозрачности операций.

Роскомнадзор получит право блокировать «зеркала» пиратских сайтов - их копии на другом домене. Такие ссылки будут блокироваться ведомством напрямую.

Росгвардия получит собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, вневедомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, деятельности подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Также в октябре введут тестирование для физлиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни, обновят правила пересмотра уровня риска для предпринимателей, обновят нормы о госзакупках. Обновятся правила работы автоматизированной информационной системы страхования, определят порядок отчислений за использование произведений культуры, автор которых неизвестен.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #военные пенсионеры #законы #Пенсии #Госдума РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 