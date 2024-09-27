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В СК РФ проверят историю о мужчине, который 24 года работал за еду

Мужчина из Омской области пропал 24 года назад, и только сейчас его нашли. Оказалось, он работал на неких мужчин за еду.
Анастасия Бобылева 2024-09-27 01:15:27
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Следственный комитет РФ устроил проверку истории о попавшем в рабство мужчине. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил сообщить о ходе проверки.

Уточняется, что житель города Тюкалинск Омской области много лет провел в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино Тюменской области. Как сообщает 360, правоохранители начали проверку по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Мужчина пропал 24 года назад, уехав на подработку. После обращения родственников в полицию его объявили в розыск. Только сейчас благодаря внимательности жительницы села Большое Сорокино его нашли. Оказалось, что он работал на каких-то мужчин за еду.

#в стране и мире #Тюменская область #СК РФ #похищение #рабство
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