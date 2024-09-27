В СК РФ проверят историю о мужчине, который 24 года работал за еду

Следственный комитет РФ устроил проверку истории о попавшем в рабство мужчине. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил сообщить о ходе проверки.

Уточняется, что житель города Тюкалинск Омской области много лет провел в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино Тюменской области. Как сообщает 360, правоохранители начали проверку по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Мужчина пропал 24 года назад, уехав на подработку. После обращения родственников в полицию его объявили в розыск. Только сейчас благодаря внимательности жительницы села Большое Сорокино его нашли. Оказалось, что он работал на каких-то мужчин за еду.