Пятеро детей пострадали в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета

Пятеро детей и шестеро сотрудников МЧС РФ пострадали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

«В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет», - говорится в сообщении.

Пушилин отметил, что трое находятся в тяжелом состоянии, а двое в состоянии средней степени тяжести.

Шестеро спасателей были ранены во время ликвидации пожара после обстрела. ВСУ повторно ударили около пожарной автоцистерны. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным главы ДНР, были повреждены три жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, ЛЭП в Кировском районе Донецка и газопровода в Никитовском районе Горловки.

Киевский режим совершил 34 атаки, выпустив более 90 боеприпасов, а также применяя ствольную артиллерию калибром 155, включая кассетный тип и ударный беспилотник.

Ранее в четверг Пушилин сообщил об оставшихся в освобожденном Украинске жителях, число которых от полутора до трех тысяч.