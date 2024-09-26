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Актеры Миронов и Калягин поздравили Басилашвили с 90-летием

Президент России поздравил актера в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Мария Зайцева 2024-09-26 18:17:12
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Народному артисту СССР Олегу Басилашвили исполнилось 90 лет. Он известен многими своими ролями: Самохвалов в «Служебном романе», Бузыкин в «Осеннем марафоне», Рябинин из «Вокзала для двоих» и другими.

Актер до сих пор выходит на сцену Санкт-Петербургского БДТ, где служит уже 65 лет.

Басилашвили поздравили его коллеги - Евгений Миронов и Александр Калягин.

«То, что вы есть, меня поддерживает всю мою жизнь», - признался Миронов.

Калягин назвал его трепетным гражданином и добавил, что ценит актера.

Народного артиста также поздравил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства отметил многогранное дарование народного артиста, его преданное служение искусству и верность профессии.

#в стране и мире #актер #олег басилашвили #народный артист СССР #90 лет #поздравление
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