Актеры Миронов и Калягин поздравили Басилашвили с 90-летием

Народному артисту СССР Олегу Басилашвили исполнилось 90 лет. Он известен многими своими ролями: Самохвалов в «Служебном романе», Бузыкин в «Осеннем марафоне», Рябинин из «Вокзала для двоих» и другими.

Актер до сих пор выходит на сцену Санкт-Петербургского БДТ, где служит уже 65 лет.

Басилашвили поздравили его коллеги - Евгений Миронов и Александр Калягин.

«То, что вы есть, меня поддерживает всю мою жизнь», - признался Миронов.

Калягин назвал его трепетным гражданином и добавил, что ценит актера.

Народного артиста также поздравил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства отметил многогранное дарование народного артиста, его преданное служение искусству и верность профессии.